Илон Маск объяснил, почему живет в маленьком доме за 50 тысяч долларов

Но даже этот дом не принадлежит бизнесмену, он арендует жилье у своей космической компании.

Сам Маск объясняет, что дом очень удобно расположен рядом с заводом SpaceX в Техасе, поэтому ему не приходится тратить время на дорогу.

Миллиардер утверждает, что не строит свой дом, чтобы не отвлекаться от собственных проектов, которые он считает более важным, чем собственная недвижимость.

По его мнению, лучше заниматься разработкой ракеты для доставки людей на Марс и обеспечения устойчивой энергетики, чем строительством дома.