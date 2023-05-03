Риттер уверен, что раздел Украины между Польшей и Россией приведет к наступлению мира

Скотт Риттер предложил разрешить военный конфликт переделом украинских территорий, посчитав такое решение "самым разумным в данной ситуации".

Он считает, что Западная Украина должна отойти к Польше, после этого Москва и Киев быстрее придут к миру.

Бывший разведчик США отметил, что Западная Украина должна "выйти из уравнения" и стать "проблемой для Польши и Европы".

Для России это не должно быть проблемой. Если вынести Западную Украину из общей картины, я уверен, что установится мир между двумя странами, потому что это один народ с одной культурой и историей.

Слова Скотта Риттера приводит РИА Новости.