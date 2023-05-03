Генерал Милли уверен, что Украина может перейти к наступлению прямо сейчас

В беседе с корреспондентами издания Foreign Affairs Марк Милли, председатель Комитета начальников штабов ВС США, заявил о полной готовности украинцев к началу наступательной операции.

У ВСУ на сегодняшний день есть все возможности для этого.

По мнению Милли, Украина обеспечена военными ресурсами в достаточной мере, по сравнению с предыдущим годом, их численность заметно возросла.

При этом американский генерал так и не назвал конкретные сроки контрнаступления, начать которое Киев обещает уже давно.