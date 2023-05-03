Единственный сын Славы Зайцева не захотел забирать тело отца из морга

Тело умершего Владислава Зайцева остается в морге, никто из родственников, включая сына Егора, не хочет его забирать.

О сложившейся ситуации рассказал экс-директор Дома моды Николай Головин. Он уверен, что сын ждал смерти отца и теперь празднует это событие.

У сына праздник, понимаете? Второй день уже. Он ждал этого.

Далее Головин сообщил, что намерен лично заняться организацией погребения тела, потому что никому из родных Зайцева до этого нет дела.

Бывший директор Дома моды полагает, что люди из окружения модельера просто наживались на нем.

Слава последние три года жил в аду. Никто не знает, я не говорил об этом, но сейчас могу. Я даже в правоохранительные органы обращался, чтобы его защитить.

Как утверждает Николай Головин, знаменитый модельер был одинок в последние годы жизни и своими силами пытался бороться с тяжким заболеванием.

Сын и внучка не поддерживали связь со своим известным родственником, не отвечали на его звонки.

Только один человек оставался рядом с Зайцевым до конца его дней - помощник Олег, он же и позвонил в скорую помощь в день смерти модельера.

Сын Егор не дает прессе никаких комментариев по поводу своего решения не забирать тело отца из морга. Известно, что у них с отцом ранее произошел конфликт.

Когда модельер передал бизнес сыну из-за своей болезни, справиться с этой задачей Егору оказалось не по силам.

Информация предоставлена Пятым каналом со ссылкой на KP.RU.