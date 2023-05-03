Сажать капусту после этих растений нельзя: урожая не дождетесь

Нельзя сажать капусту на то место, где раньше росла картошка. Картофель истощает грунт, а для капусты очень важно достаточное питание.

Также нежелательно высаживать капусту на грядки, где в прошлом сезоне выращивалась капуста других сортов.

Например, пекинская, брюссельская, цветная или брокколи. У всех этих культур одни заболевания и вредители.

То же самое можно сказать и о таких культурах, как томаты, перец и баклажаны.

Это плохие предшественники для капусты. Они также имеют схожие болезни и сильно истощают землю.

Капуста будет плохо расти на тех грядках, где ранее росли любые крестоцветные растения: рапс, хрен, брюква, горчица, редиска.

Такие грядки, как правило, заражены крестоцветной блошкой, которая способна уничтожить урожай капусты.

Тыква также плохой предшественник для любых капустных культур.

А вот после свеклы, моркови, огурцов, лука и чеснока капуста растет великолепно. Также смело можно высаживать ее на грядки, где росли зеленные культуры и бобовые.

После самой капусты на следующий сезон можно высаживать картофель, лук, горох, свеклу, морковь, кабачки и зелень.

Чтобы повысить урожайность, перед высадкой рассады капусты нужно внести в грунт перегной или суперфосфат.