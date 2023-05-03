МО РБ: новый этап проверки боеготовности войск Беларуси пройдёт в мае

Днём среды, 3 мая, Министерство обороны Республики Беларусь опубликовало новый пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что этом месяце на территории страны пройдёт очередной этап проверки боевой готовности воинских соединений национальной армии, которые обязаны реагировать на любое обострение ситуации в районе белорусских границ.

По данным оборонного ведомства, в рамках проверки боеготовности для участия в учебных мероприятиях будут призваны военнообязанные граждане страны в количестве не более тысячи человек. В рамках данных учений военнообязанные будут взаимодействовать с регулярными войсками страны.

Известно, что особенностью предстоящих учений является участие в них отрядов народного ополчения Беларуси, которые отработают действия для поддержания военного положения в государстве в случае его объявления. В Минобороны отметили, что использование народного ополчения в данных мероприятиях будет тестовым.

Кроме того, в пресс-релиза Министерства обороны РБ утверждается, что в грядущих учениях будут задействованы силы противовоздушной обороны и ВВС Беларуси, которые будут действовать в тандеме с военно-космическими силами России, патрулируя воздушное пространство страны.

В тексте релиза подчёркивается, что приоритетными направлениями предстоящих учений станут Брестская, Гродненская и Минская области Беларуси.