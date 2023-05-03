Утяшева высказалась о своем разводе с Волей

Ведущая ТВ и в прошлом гимнастка Лясан Утяшева и резидент "Comedy Club" Павел Воля являются одной из самых крепких пар среди известных личностей РФ.

Но СМИ не дремлют! Как только знаменитости "выпадают" из соцсетей, а это, как правило, происходит на выходные и в отпуске, Ляйсан и Павла без конца "разводят".

Утяшева объяснила, что все свое свободное время старается уделять семье, по этой причине даже не ведет соцсети в этот период.

В отпуске семейство почти не пользуется телефонами, а значит общественность теряет звезд из виду, начиная беспокоиться и придумывать небылицы на тему "А все ли у них в порядке?".

Особо ушлые представители СМИ не гнушаются и тем, чтобы "развести" мужа и жену, пропавших из поля зрения.

По заверению Ляйсан, ни ее, ни Павла не трогают слухи о их расставании, так как о их разрыве и воссоединении говорят без конца, и селебритис к этому просто-напросто привыкли.