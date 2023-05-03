США предоставят Киеву дополнительно 300 млн на военную помощь

Официальные лица США, пожелавшие остаться неизвестными, поскольку о новой помощи еще не было официально объявлено, во вторник объявили, что она включает в себя большое количество артиллерийских снарядов, гаубиц, ракет класса "воздух-поверхность" и боеприпасов.

Украина объявила о весеннем наступлении и новый пакет также включает ракеты воздушного базирования Hydra-70, а также нераскрытое количество ракет для ранее поставленных американских ракетных комплексов Himar.

Предполагается, что вооружения будут сняты со складов Министерства обороны США, чтобы обеспечить своевременную доставку на передовой.