Сын Зайцева Егор объяснил, почему отец будет похоронен в Щелково, а не на Троекуровском кладбище как большинство звезд

Церемония прощания со знаменитым модельером Вячеславом Зайцевым состоится 4 мая, но не в Москве, а в Подмосковье, о чем сообщил сын покойного Егор.

Наследник объяснил, что отец будет похоронен в Щелково (Подмосковье), где он прожил 30 лет. Зайцев младший пояснил, что такова была воля его покойного родителя.

Вячеслав просил о том, чтобы его похоронили на территории усадьбы, на небольшом кладбище, но Егору пришлось организовать похороны на более обширной территории, чтобы его не обвиняли в том, что он прячет отца.

Также сын кутюрье рассказал, что спешит в прокуратуру. так как без его показаний, тело отказываются отдавать из морга.

Наследник покойного информировал, что прощание состоится 4 мая в 12:00. Церемония будет открыта для всех, а поминки пройдут в узком кругу.