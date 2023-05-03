Капусту атакуют слизни: как избавиться от вредителей и спасти урожай

Слизни и улитки — ночные вредители, которые наносят существенный урон капусте и другим овощам. После их нашествия листья капусты зияют неровными дырами. Как бороться с ними?

Способов несколько. Старый добрый народный метод - приманки. Для этого вечером рядом с капустной грядкой нужно прикопать лоточки с квасом, пивом, соком или разведенным вареньем с дрожжами.

Дополнительно можно смочить в напитке» тряпки либо листья лопуха и разложить по бороздам. Слизни ночью будут сползаться на запах, а к утру их можно выбросить или уничтожить.

Второй вариант - рассыпать между капустными кустами горчичный порошок - слизни его просто не выносят.

Также можно приготовить раствор на основе нашатырного спирта: 40 мл на 6 литров воды. Полить им прямо по листьям и кочанам. Повторить процедуру через 10-20 минут: к этому моменту слизни выползут из земли и капусты, и раствор нашатыря завершит свою работу.

Кроме того, можно разложить по грядке с капустой крапиву: это будет еще и отличной мульчей. Минус в том, что обновлять крапиву на свежую придется каждый день.

Эффективно работает и настой горького перца. Чтобы его приготовить, нужно 100 гр. перца измельчить, залить 1 л воды, настоять 2 суток. Довести до кипения, потом опять настаивать сутки. После этого процедить настой и развести с водой в соотношении 1:10.

Перед опрыскиванием добавить ложку жидкого мыла - для прилипания. Концентрат можно долго хранить в темном и прохладном месте в плотно закрытой посуде.