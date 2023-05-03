Лук всем на зависть: какие хитрости опытных экспертов помогут вырастить шикарный урожай

Есть хозяйки, которые из года в год выращивают фантастические урожаи лука - крепкого, крупного, здорового, который отлично хранится до будущего сезона. Как им это удается? По словам специалистов, они знают секреты возделывания и строго придерживаются правил технологии.

Эксперты напоминают: луку не нравятся глинистые почвы. И, если земля такая, то в почву надо внести песок, торф. Если почва кислая, нужно внести доломитовую муку (это сделать с осени).

Севок перед посадкой надо опустить на 10-20 минут в раствор марганцовки - для обеззараживания посадочного материала и защиты его от инфекций. Желательно также обрезать макушку - чтобы быстрее прорастал.

В рядок перед посадкой сыпнуть немного обычной соли - она поможет в деле борьбы с луковой мухой. От нее также защитит и морковь, если посадить ее рядом с луком. А лук, в свою очередь, - отпугнет морковную муху. То есть, выгода будет обоюдной.

Лук в сезон нужно трижды подкормить. В первый раз - в фазе двух листочков. Оптимально первую подкормку приготовить из 1 л навоза и 10 л воды. Либо - из куриного помета (1 ст. на 10 л воды, плюс 30-40 г суперфосфата и 1 ст. золы).

Вторая подкормка проводится через две недели после первой. Для нее приготовить раствор, состоящий из 30 гр. суперфосфата, 10 гр. мочевины, 5 гр. калия - на 10 л воды.

Третью подкормку провести в конце июня. Раствор приготовить из 30 гр. суперфосфата, 10 гр. мочевины и 5 гр. калия - на 10 л воды.

Ни в коем случае нельзя применять в качестве подкормок свежий навоз и хлористый калий (если вносить, то лишь с осени). Не стоит пренебрегать фосфором - от него напрямую зависит величина луковиц.