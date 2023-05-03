Козловский улетел в Турцию, узнав, что постановки с его участием не состоятся

Телеграм-канал SHOT сообщает, что Данила Козловский уехал из РФ. Известно, что актер направился в столицу Турции.

Известно, что государство - непоследняя остановка в его путешествии. О том, куда звезда экрана направится позже, информации нет.

По всей видимости, причиной отъезда стали отмены постановок, в которых играет Козловский.

Неспоследнюю роль в ситуации сыграло обращение руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина в СК РФ с требованием проверить Козловского по поводу дискредитации военных сил России.

Актер в ответ подал против общественника иск о защите чести и достоинства, но суд не принял его заявление из-за того, что оно было неграмотно составлено.

Козловский отметил, что не оставит попыток наказать Бородина и будет обращаться в суд повторно.