Корица на огороде творит чудеса: как с помощью приправы лечить растения и увеличить урожай

14:35 2023-05-03

Не все знают, что корица является природным фунгицидом. Она ускоряет рост растений, борется с вредителями и инфекциями.

Корица незаменима не только на кухне, но и в огороде. Она способна стимулировать вегетативный рост растений, защитить их от грибковых инфекций, отпугнуть комаров. 

Особенно ценят корицу дачники, которые придерживаются экоземледелия. Они советуют использовать в саду молотую корицу: она дешевле и эффективнее. В каких целях ее используют?

Для защиты культур

Так как корица обладает противогрибковыми свойствами, вещество часто применяется как профилактическое средство защиты рассады от разных грибковых инфекций.

Если присыпать грунт с рассадой корицей, это предохранит её выпревание. Порошок корицы избавит также от цветочных мушек, которые появляются в горшках и кашпо. 

От грибов на участке 

Иногда на участке вырастают странные (несъедобные) грибы. Ничего хорошего в этом нет, и от незваных гостей лучше избавиться. Для этого опудрить такие места коричным порошком, и распространение грибов замедлится. 

Для укоренения черенков 

Корица дешевле готовых препаратов стимуляции корнеобразования, но при этом не менее эффективна. Она содержит натуральный стимулятор роста – это коричный альдегид. Антибактериальные и противогрибковые свойства вещества также не дадут корешкам загнить.

Чтобы использовать корицу для этих целей, нужно набрать немного воды в стеклянную ёмкость, добавить туда порошок и поместить в этот раствор растение. 

Средство от муравьёв 

Муравьи корицу страшно не любят. Чтобы прогнать их, надо посыпать порошком грунт там, где было замечено скопление таких насекомых. Они вскоре покинут это место. 

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