Корица на огороде творит чудеса: как с помощью приправы лечить растения и увеличить урожай

Корица незаменима не только на кухне, но и в огороде. Она способна стимулировать вегетативный рост растений, защитить их от грибковых инфекций, отпугнуть комаров.
Особенно ценят корицу дачники, которые придерживаются экоземледелия. Они советуют использовать в саду молотую корицу: она дешевле и эффективнее. В каких целях ее используют?
Для защиты культур
Так как корица обладает противогрибковыми свойствами, вещество часто применяется как профилактическое средство защиты рассады от разных грибковых инфекций.
Если присыпать грунт с рассадой корицей, это предохранит её выпревание. Порошок корицы избавит также от цветочных мушек, которые появляются в горшках и кашпо.
От грибов на участке
Иногда на участке вырастают странные (несъедобные) грибы. Ничего хорошего в этом нет, и от незваных гостей лучше избавиться. Для этого опудрить такие места коричным порошком, и распространение грибов замедлится.
Для укоренения черенков
Корица дешевле готовых препаратов стимуляции корнеобразования, но при этом не менее эффективна. Она содержит натуральный стимулятор роста – это коричный альдегид. Антибактериальные и противогрибковые свойства вещества также не дадут корешкам загнить.
Чтобы использовать корицу для этих целей, нужно набрать немного воды в стеклянную ёмкость, добавить туда порошок и поместить в этот раствор растение.
Средство от муравьёв
Муравьи корицу страшно не любят. Чтобы прогнать их, надо посыпать порошком грунт там, где было замечено скопление таких насекомых. Они вскоре покинут это место.
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