Корица на огороде творит чудеса: как с помощью приправы лечить растения и увеличить урожай

Корица незаменима не только на кухне, но и в огороде. Она способна стимулировать вегетативный рост растений, защитить их от грибковых инфекций, отпугнуть комаров.

Особенно ценят корицу дачники, которые придерживаются экоземледелия. Они советуют использовать в саду молотую корицу: она дешевле и эффективнее. В каких целях ее используют?

Для защиты культур

Так как корица обладает противогрибковыми свойствами, вещество часто применяется как профилактическое средство защиты рассады от разных грибковых инфекций.

Если присыпать грунт с рассадой корицей, это предохранит её выпревание. Порошок корицы избавит также от цветочных мушек, которые появляются в горшках и кашпо.

От грибов на участке

Иногда на участке вырастают странные (несъедобные) грибы. Ничего хорошего в этом нет, и от незваных гостей лучше избавиться. Для этого опудрить такие места коричным порошком, и распространение грибов замедлится.

Для укоренения черенков

Корица дешевле готовых препаратов стимуляции корнеобразования, но при этом не менее эффективна. Она содержит натуральный стимулятор роста – это коричный альдегид. Антибактериальные и противогрибковые свойства вещества также не дадут корешкам загнить.

Чтобы использовать корицу для этих целей, нужно набрать немного воды в стеклянную ёмкость, добавить туда порошок и поместить в этот раствор растение.

Средство от муравьёв

Муравьи корицу страшно не любят. Чтобы прогнать их, надо посыпать порошком грунт там, где было замечено скопление таких насекомых. Они вскоре покинут это место.