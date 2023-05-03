Слизни и улитки: как избавиться от вредителей на своей даче

К счастью, есть простые и действенные способы уберечь свой огород от таких вредителей, как слизни и улитки.

Очистка почвы поможет с решением вопроса. Для этого следует собрать листья, опавшие на землю, пустые горшки, прочую посуду, в которой могут селиться незваные гости.

Приманки еще одно средство, чтобы ликвидировать слизней и улиток. Для этого на землю кладут половинки грейпфрута или апельсина.

"Сооружение" барьеров, посыпав грунт около культур опилками или песком, позволит отпугнуть вредителей, которым не по нраву шершавые и колкие поверхности.

Ловушки в виде глубоких тарелок с пивом или лимонадом сделают свое дело.