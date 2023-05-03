Очень тонкая рассада: чем ее накормить, чтобы она стала крепкой и толстой

Сеянцы могут истончиться из-за очень густой высадки, излишне плотной либо тяжелый почвы, высокой температуры в помещении, запоздалой пересадки растений. Какие натуральные подкормки способны вернуть растениям здоровье и крепость?
Яичная скорлупа
Для приготовления состава на ее основе нужно скорлупу от 4-5 яиц залить 5 л воды, закрыть тару крышкой. Дать настояться в темном теплом месте 3 дня. Перед применением процедить и развести водой в соотношении 1:3 и полить рассаду.
Янтарная кислота
Раствор на ее основе готовится так: 2 гр. вещества залить 1 л теплой воды. Перед использованием размешать.
Нашатырный спирт
Для этого нужно половину чайной ложки нашатырного растворить в 5 л воды. Перемешать и удобрить слабую рассаду. Результат не замедлит себя ждать.
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