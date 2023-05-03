В Москве ввели запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов

Собянин отметил, что использовать дроны в Москве можно лишь по решениям органов государственной власти.

Мэр столицы России Москвы добавил, что соответствующее решение принято для предотвращения несанкционированного использования беспилотников, которые могут воспрепятствовать осуществлению правоохранительной деятельности, а также повлечёт за собой административную и уголовную ответственность.

Примечательно, что пресс-служба Кремля сообщила, что сегодня ночью, 3 апреля, была совершена попытка нанесения удара БПЛА ВСУ по кремлёвской резиденции президента России, Владимир Путин не пострадал.

Кроме того, в Кремле отметили, что из-за беспилотников на Кремль парад на 9 мая на Красной площади не отменят.