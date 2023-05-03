ТАСС: Пугачёва неожиданно прилетела в Москву

Об этом информагентству ТАСС сообщила помощница Пугачёвой Елена Чупракова.

Обозреватели ТАСС также попытались выяснить, пойдет ли Пугачёва на прощание со своим другом, модельером Валентином Юдашкиным.

«Я пока у неё даже не спрашивала ещё», — сказала Чупракова в ответ на вопрос ТАСС о возможности посещения Пугачёвой гражданской панихиды по Юдашкину.

Напомним, вчера днём, 2 мая, российский модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-ом году жизни после продолжительной тяжёлой болезни.

Церемония прощания с великим кутюрье состоится в субботу, 6 мая, на Троекуровском кладбище.