Уничтожить пырей за 5 минут: как просто и легко избавиться от сорняков на огороде

Сорняки порою становятся такой головной болью, от которой очень трудно избавиться. Перекопка, химикаты - дачники в деле борьбы с пыреем и другими злостными некультурными травами применяют самые разные, в том числе и агрессивные методы.

Но есть и другие, более простые и экологичные способы. Проверенные временем и порою незаслуженно забытые. О чем идет речь?

Очистить участок буквально за ночь может раствор на основе водки и уксуса. Для его приготовления нужно взять 2 ст.л. 9%-ного уксуса, столько же лимонной кислоты, 50 мл водки, немного моющего средства. Все размешать с 1 ст.воды. Влить в распылитель и побрызгать территории, которые надо очистить.

Еще один вариант уксусного состава готовят с солью. Для приготовления раствора надо взять полкило соли и залить ее поллитром кипятка. Смешать с 1 л 9%-ного уксуса.

Поливать прямо по траве. Пырея и других сорняков, с которыми очень трудно бороться, на этом месте не будет несколько лет.