В Брянской области отметили Парад Победы и шествие «Бессмертного полка»

Богомаз уточнил, что акция «Бессмертный полк» в Брянской области в текущем 2023 году состоится сразу в нескольких новых форматах.

«Фотографии с портретами наших героев можно будет разместить на автомобиле, одежде, окнах домов, загрузить на специализированный сайт, в социальные сети», — заявил брянский губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков публично заявил, что власт региона не будут проводить Парад Победы на 9 Мая, чтобы не создавать скопление военной техники и военнослужащих в центре Белгорода.

Об аналогичном решении 10 апреля в своем Telegram-канале написал губернатор Курской области Роман Старовойт.