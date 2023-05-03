Двойные урожаи овощей и ягод: их поможет получить подкормка из хвои

Среди зеленого удобрения еловой и сосновой хвое просто нет равных. Она дает большой импульс для роста растений, а также укрепляет их здоровье.

Как приготовить средство для полива огородных культур? Для этого надо мелко порубить ветви хвойных, на треть заполнить ими бочку и залить холодной водой. Когда настой начнет бродить, тогда он и готов к употреблению.

Перед использованием его нужно развести водой в соотношении 1:10.

Хвоя хороша не только, как питательное средство. Ее не любят насекомые, потому это еще и отличное средство борьбы с вредителями. В частности, такой настой отпугнет яблоневую плодожорку, огневку, которая уничтожает смородину и крыжовник. Его не любят также портящий малину долгоносик и многие другие насекомые.

Чтобы приготовить средство против вредителей, надо 1,5 кг зеленых иголок залить 10 л горячей воды. Дать остыть и полученным настоем обработать из опрыскивателя стволы растений, затем ветки и после этого - листья.

Провести такую обработку надо трижды, с интервалом в неделю - в период цветения деревьев и кустарников.

Отличные результаты показала хвоя как защитница огорода. Для таких целей готовят настой из 2 кг хвои, залитых 10 л воды. Настаивать средство надо неделю, хранить в темном теплом месте, периодически перемешивать.

Перед применением развести водой в соотношении 1:5. Такая мера защитит культуры от инфекций и вредителей. Для ускорения роста можно хвою вместе с песком, компостом, золой (в равных частях) заделать в почву.

Такую подпитку, к примеру, очень любит клубника - ягод в итоге будет раза в полтора раза больше, чем планировалось.