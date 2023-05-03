ТАСС: Пугачёва тайно прилетела в Москву из-за смерти Юдашкина

В среду вечером, 3 мая, журналисты российской интернет-газеты ТАСС взяли интервью у помощницы Пугачёвой Еленой Чупраковой, которая подтвердила слухи о том, что сегодня примадонна тайно прилетела на территорию Москвы. По словам Чупраковой, она не знает, действительно ли Алла Пугачёва желает проститься с дизайнером Валентином Юдашкиным.

Тем не менее, 29 апреля стало известно о гибели российской модельера Вячеслава Зайцева, который ушёл из жизни в возрасте 85-ти лет. Пугачёва опубликовала трогательное сообщение в социальных сетях, где поблагодарила Зайцева за огромный вклад в развитие российской и советской моды.

Также 2 мая стало известно о гибели знаменитого российского дизайнера Валентина Юдашкина, который скончался через два дня после смерти Вячеслава Зайцева. В СМИ фигурирует информация о том, что Юдашкин был близким другом Аллы Пугачёвой, что могло сподвигнуть певицу на возвращение в Москву для прощания с модельером.

Пугачёва покинула Россию вместе с семьёй весной 2022 года после начала специальной военной операции в Украине, уехав в Израиль. Её супруг, Максим Галкин, неоднократно критиковал российское правительство и саму СВО, после чего был признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

Позднее Алла Пугачёва раскритиковала Минюст за признание Галкина иноагентом, отметив, что её муж является патриотом. В то же время Максим Галкин продолжает давать сольные концерты в западных странах, где в ироничной форме критикует правительство России.