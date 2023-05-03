Помощница Пугачевой Чупракова сообщила, что артистка прибыла в Москву

Алла Пугачева прилетела в российскую столицу, о чем сообщила помощница исполнительницы Елена Чупракова.

На вопрос о том, прибыла ли Алла Борисовна в Москву с визитом, та ответила утвердительно.

Чупракова подчеркнула, что о том, намерена ли певица посетить церемонию прощания с давним другом, модельером Валентином Юдашкиным, намеченную на 6 мая на Троекуровском кладбище, у нее информации пока нет.

По всей видимости, причиной прибытия домой стала именно кончина Юдашкина. Именитый кутюрье совсем недавно в компании своей жены Марины посещал Пугачеву в Израиле. Тогда казалось, что ему стало легче.

Не стало дизайнера одежды 2 мая. С 2016 года он боролся с раком почки, но смертельный недуг одержал над знаменитостью верх.