Чем больше пива, тем больше урожай: напиток активизирует рост многих культур на огороде

Этот популярный напиток очень любим не только людьми, но и растениями. Причем он подходит практически всем культурам, его можно использовать также для роста и укрепления газонной травы.

Как на основе такого продукта приготовить подкормку для растений? Очень просто: нужно смешать пиво с водой - в соотношении 1:4. Такая концентрация позволяет сохранить максимум питательных веществ в растворе.

Перед использованием подкормки из пива желательно удалить сорняки (они ведь тоже могут пойти в рост). С помощью распылителя опрыскать растения раствором, стараясь распределять его равномерно.

В пиве есть не только полезные вещества, но также дрожжи, способные усилить рост растений. Чтобы дрожжи начали ферментирование и обогащение раствора, ему надо дать настояться пару часов.

Но злоупотреблять пивным удобрением эксперты не советуют и рекомендуют применять его в среднем раз в месяц. Они также подчеркивают: пивную подкормку можно расценивать как дополнительную, основные она не заменит.

Но в целом она считается очень полезной, укрепляет силы и иммунитет растений. И они растут, как на дрожжах, к тому же реже болеют.