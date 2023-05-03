Киркоров прокомментировал уход Юдашкина и Зайцева

Филипп Киркоров шокирован кончиной кутюрье Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, которых еще не успели предать земле.

Певец прокомментировал печальные события такими словами: "Незаслуженно, рано, горько, несправедливо, жестко".

Также по поводу кончины модельеров он привел фразу из композиции своей бывшей жены Аллы Пугачевой: "Куда все уходят, куда?".

Киркоров общался с Юдашкиным и его семейством. По словам Филиппа Бедросовича их дружба длилась с 1987 года, когда Валентин Абрамович был стилистом артиста для его первой программы на ТВ "Утренняя почта", а жена модельера отвечала за грим исполнителя.

Киркоров заверил, что помнить о кутюрье он будет вечно.