Против Панина возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма

Дело против Алексея Панина было заведено после его поста, где он радуется по поводу взрыва на Крымском мосту.

Актеру светит разбирательство по статье об оправдании терроризма.

Следственные действия имели место по адресу, где ранее проживал артист, но сам он давно находится в Испании и носа в Россию не кажет.

Теракт на Крымском мосту произошел в начале октября минувшего года, когда погибли 4 человека и несколько пропали без вести.

За соучастие в подрыве фуры арестовано 8 человек, 5 из которых граждане РФ, а 3 из Украины и Армении.