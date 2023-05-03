Роман Протасевич получил восемь лет колонии, несмотря на сотрудничество со следствием

Журналиста, находящегося под домашним арестом с июня 2021 года, обвинили в содействии координации массовых акций протеста против скандального переизбрания главы государства Александра Лукашенко летом 2020 года.

Прокуратура просила для него десять лет тюрьмы.

Степана Путило и Яна Рудика, которых обвинили в организации работы экстремистского Телеграм-канала Nexta, заочно приговорили к 20 и 19 годам лишения свободы.

Обвинения включали подстрекательство к массовым беспорядкам и «захвату власти», а также клевету на президента, организацию терактов и распространение дезинформации о Беларуси.