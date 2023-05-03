Опытная дачница рассказала о своей любимой подкормке для клубники

Чтобы ягоды на кустах клубники не переводились каждый сезон, берем на заметку это удобрение. Вносится оно уже перед цветением, и это будет вторая по счету подкормка.

Первая дается ранней весной, когда земля немного отогрелась и корни способны поглощать питательные элементы.

Для первого раза отлично подойдет органическое удобрение, например, разведенный куриный помет (из своих запасов или гранулированный).

Вторая подкормка, от которой непосредственно зависит цветение, а значит и завязи, и сам урожай, очень важная. Эксперт рекомендует в этом периоде поддержать растение борофоской.

Можно успешно применять его и для других растений. Чем хороша борофоска? В ней есть все, что необходимо цветущему ягоднику: бор, фосфор, калий, кальций, магний.

Фосфор стимулирует пышное цветение, полезен для крепости корней, сильного иммунитета, стрессоустойчивости.

Бор способствует сохранению завязей, препятствует их опаданию, влияет на сладость плодов.

Кальций нужен для роста листьев, активного развития надземной части растения. Без кальция ягоды теряют плотность, упругость и раскисают.

Калий - элемент, ответственный за вкусовые качества.

Магний поддерживает и стимулирует фотосинтез, не дает листьям желтеть.

Борофоска - источник макро- и микроэлементов. Не нужно покупать разные удобрения и смешивать их, разбираясь в инструкциях и дозировках.

Применять это комплексное удобрение надо так: в 5 л воды добавить столовую ложку борофоски, потом поливать каждый куст одним стаканом жидкости.

Делаем это перед цветением и в фазу формирования завязей. После внесения удобрения клубнику надо мульчировать. Хорошо подойдет крапива, насыщенная калием.

Он поможет вырастить крупные и сладкие ягоды. Вместо крапивы можно взять компост или другие органические смеси.