Дачный эксперт объяснил, что еще нужно делать после всходов озимого чеснока, кроме подкормок

Если с осени грядка хорошо удобрена, а высаживали вы качественные зубчики крупного размера, крепкие и здоровые, то в питательных элементах весной для чеснока критической потребности нет.

Подкормка, конечно, не помешает и принесет пользу, но это не столь обязательно.

А вот другие меры ухода озимому чесноку будут очень даже кстати.

Обеспечьте легкий и рыхлый грунт, чтобы корешки росли крепкими, а чеснок - крупным. После схода снега и оттока талых вод земля может сильно уплотниться.

При этом в ней может образоваться застой влаги, который приведет к загниванию семенного материала. Вот почему ранней весной нужно первым делом прорыхлить грунт, где растет чеснок.

Хорошим разрыхлителем является песок, внесите его в почву после ухода талых вод. Земля станет легкой и воздушной.

Но если она итак достаточно рыхлая, то ничего делать не нужно, чтобы не ухудшить ситуацию: в почве с избыточным содержанием песка влага будет плохо задерживаться, растения будут страдать.

Если вы установили, что почва в чесночных грядках кислая, то нужно посыпать ее слоем древесной золы. Кислый грунт замедлит развитие, растения будут мелкими, начнут желтеть и вянуть.

Обработайте грядки нашатырным спиртом. Это нужно, чтобы "подстегнуть" к активному росту, также в нашатыре содержится азот, который по весне нужен всем растениям.

Еще один бонус такой обработки - профилактика появления вредителей, которые не любят резкого запаха нашатырного спирта.

Делаем такой раствор: на 10 л воды берем 2 ст. л. спирта. Жидкость используется для полива.

Важный момент ухода - это полив. Увлажнять почву надо регулярно, особенно если она успела просохнуть после снега, а дождей долго не было.

В период активного роста без достаточного количества влаги чесноку будет плохо.