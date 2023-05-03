Комиссия ЕС хочет инвестировать 500 миллионов евро в новые оружейные заводы

На 500 миллионов евро из бюджета ЕС будут построены новые оружейные заводы и расширены существующие, как заявил в среду комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

Этим планом Комиссия отвечает на возросший спрос, вызванный войной на Украине.

План поможет "обеспечить Украину дополнительными боеприпасами для ее обороны и укрепить европейский оборонный потенциал", заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что ЕС принял соглашение стран-членов о выделении миллиарда евро на приобретение боеприпасов для ВСУ.