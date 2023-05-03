Огурчики в июне: что положить в лунку, чтобы собирать урожай ведрами

21:20 2023-05-03

Ускорить рост и созревание огурцов поможет аналог так называемой теплой грядки, сделанной на скорую руку.

Способ, гарантирующий щедрый урожай ранних огурцов, рассказала автор канала Эксперт по огороду на платформе Дзен. Он подходит для посадки огурцов и в открытом, и в закрытом грунте. Но придется повозиться.

Для посадки надо прокапать канавки примерно 25х25 см - это практически то же, что и на штык лопаты. В углубление заложить сено, листья либо компост. Притоптать, а потом высыпать сверху грунт.

Затем пролить почву горячей водой. Накрыть пленкой. Процесс разложения органики за неделю нагреет грядку до нужных плюс 15-16° С, при которых можно сеять огурцы. 

Семена огурцов заделать на глубину 1,5-2 см. Для надежности можно заложить по 2 семени вместе. В идеале лучше сажать семена на ребро - это ускоряет всхожесть. Потом полить теплой водой.

Теперь стоит задача сохранить всходы до настоящего тепла. Для этого двухлитровую пластиковую баклажку разрезать вдоль и накрыть лунку с посевом. Сверху застелить грядку сложенным вдвое нетканым полотном.

При такой защите огурцам будет не страшна температура даже до минус 6° С. Слизни сеянцам также не страшны.

После того, как появится первый настоящий лист, бутылки можно снять. Если было два семечка, и оба дали ростки, более слабый надо срезать. Укрывной материал можно далеко не прятать: он пригодится при возвратных заморозках.

Такая технология позволит получить суперранний урожай огурцов. А подстилка из сена, листьев и компоста будет отличной органической подкормкой.

Показать следующие комментарии
Фото