Огурчики в июне: что положить в лунку, чтобы собирать урожай ведрами

Способ, гарантирующий щедрый урожай ранних огурцов, рассказала автор канала Эксперт по огороду на платформе Дзен. Он подходит для посадки огурцов и в открытом, и в закрытом грунте. Но придется повозиться.

Для посадки надо прокапать канавки примерно 25х25 см - это практически то же, что и на штык лопаты. В углубление заложить сено, листья либо компост. Притоптать, а потом высыпать сверху грунт.

Затем пролить почву горячей водой. Накрыть пленкой. Процесс разложения органики за неделю нагреет грядку до нужных плюс 15-16° С, при которых можно сеять огурцы.

Семена огурцов заделать на глубину 1,5-2 см. Для надежности можно заложить по 2 семени вместе. В идеале лучше сажать семена на ребро - это ускоряет всхожесть. Потом полить теплой водой.

Теперь стоит задача сохранить всходы до настоящего тепла. Для этого двухлитровую пластиковую баклажку разрезать вдоль и накрыть лунку с посевом. Сверху застелить грядку сложенным вдвое нетканым полотном.

При такой защите огурцам будет не страшна температура даже до минус 6° С. Слизни сеянцам также не страшны.

После того, как появится первый настоящий лист, бутылки можно снять. Если было два семечка, и оба дали ростки, более слабый надо срезать. Укрывной материал можно далеко не прятать: он пригодится при возвратных заморозках.

Такая технология позволит получить суперранний урожай огурцов. А подстилка из сена, листьев и компоста будет отличной органической подкормкой.