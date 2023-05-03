Пугачева прибыла в РФ с матерью Юдашкина и поселилась в деревне

22:00 2023-05-03

Алла Пугачева прибыла в РФ с матерью Валентина Юдашкина Раисой Петровной, поселившись в деревне.

Алла Пугачева прибыла из Тель-Авива на рейсовом самолете, чтобы попрощаться со своим другом Валентином Юдашкиным.

Певица прибыла в Россию в обществе матери покойного Раисы Петровны.

В марте этого года Юдашкин успел навестить мать, а заодно пообщался со своей приятельницей Пугачевой.

Умер кутюрье 2 мая. Причина кончины - рак почки. Страшный диагноз знаменитости поставили в 2016 году. К большому несчастью, коварный недуг взял верх над модельером.

До этого, 30 мая скончался его коллега Вячеслав Зайцев, Он скончался из-за желудочно-кишечного кровотечения.

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