Пугачева прибыла в РФ с матерью Юдашкина и поселилась в деревне

Алла Пугачева прибыла из Тель-Авива на рейсовом самолете, чтобы попрощаться со своим другом Валентином Юдашкиным.

Певица прибыла в Россию в обществе матери покойного Раисы Петровны.

В марте этого года Юдашкин успел навестить мать, а заодно пообщался со своей приятельницей Пугачевой.

Умер кутюрье 2 мая. Причина кончины - рак почки. Страшный диагноз знаменитости поставили в 2016 году. К большому несчастью, коварный недуг взял верх над модельером.

До этого, 30 мая скончался его коллега Вячеслав Зайцев, Он скончался из-за желудочно-кишечного кровотечения.