Дачница со стажем назвала пять важных действий по уходу за жимолостью весной для богатого урожая

В конце апреля - начале мая жимолость может начать цвести, поэтому с обрезкой вы уже опоздали, если не сделали этого раньше.

Но есть и другие процедуры, которые точно пойдут кустарнику на пользу.

Весенний полив очень важен после того, как растаял снег и почва уже успела подсохнуть. Молодому растению нужно 2-3 ведра, взрослому 4-5 ведер.

Недостаток влаги вызовет опадание цветов, скудную зелень, замедленное развитие.

В мае также нужно сделать вторую по счету весеннюю подкормку. Хорошо воспримет жимолость органическое удобрение.

Это может быть куриный помет, разведенный в соотношении пол литра на 10 л воды. Другой вариант - биогумус: разводим стакан в 10 л воды.

Вместо органики можно использовать и минеральные комплексы. Например, нитроаммофоска - 30 г на средний куст жимолости.

Хорошо отнесется растение к такому составу: 10 г мочевины, 15 г сульфата калия, 15 г суперфосфата.

Если жимолость достаточно взрослая, дозы могут быть увеличены.

Не забываем про мульчирование, защитный слой убережет корни от перегрева, сохранит влагу, а также послужит дополнительным питанием для кустарника.

Сначала надо взрыхлить землю вокруг куста, потом уложить слой компоста (можно перепревшими опилками, срезанными ветками, скошенной травой).

Накануне цветения проводим обработку борной и янтарной кислотой. Борная помогает жимолости густо цвести, формировать много завязей, не дает цветам опадать.

Янтарная укрепляет защитные силы, способствует лучшему поглощению питательных веществ. Готовим следующий раствор для опрыскивания: 10 таблеток янтарной кислоты, 1 г борной, 10 л воды.

Не высаживайте растения по одиночке. Наличие второго куста-соседа в разы улучшит плодоношение.