Ученые Университета Сан-Паулу обнаружили, что курение меняет структуру костей

Они изучили ткани тазобедренной кости людей, которым было сделано эндопротезирование тазобедренного сустава.
Как выяснилось, у курильщиков объем костной ткани намного меньше, чем у некурящих людей, а процент коллагена в ней ниже.
Исследование показало, что курение приводит к сокращению отложений коллагена, усиливает вымывание минералов из костей и повышает их хрупкость.
При этом у курильщиков обнаружились повышенные показатели маркеров, определяющих наличие воспаления.
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