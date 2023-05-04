Ученые Университета Сан-Паулу обнаружили, что курение меняет структуру костей

Они изучили ткани тазобедренной кости людей, которым было сделано эндопротезирование тазобедренного сустава.

Как выяснилось, у курильщиков объем костной ткани намного меньше, чем у некурящих людей, а процент коллагена в ней ниже.

Исследование показало, что курение приводит к сокращению отложений коллагена, усиливает вымывание минералов из костей и повышает их хрупкость.

При этом у курильщиков обнаружились повышенные показатели маркеров, определяющих наличие воспаления.