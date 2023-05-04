Ученые Пекинского университета выяснили, какая диета снижает риск смерти

Они изучили данные более 370 тыс. человек в возрасте 50-71 года. За период наблюдения в 23,5 года умерли 165 тыс. человек из этого количества.
Как оказалось, общий риск смертности снижался примерно на 18% в случае соблюдения здоровой низкожировой диеты.
При этом был сделан акцент на употребление полезных ненасыщенных жиров, которые содержатся в орехах, авокадо и жирной рыбе.
Люди, которые долго придерживались низкоуглеводной диеты, имели более высокий риск смертности.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__