Ученые Пекинского университета выяснили, какая диета снижает риск смерти

Они изучили данные более 370 тыс. человек в возрасте 50-71 года. За период наблюдения в 23,5 года умерли 165 тыс. человек из этого количества.

Как оказалось, общий риск смертности снижался примерно на 18% в случае соблюдения здоровой низкожировой диеты.

При этом был сделан акцент на употребление полезных ненасыщенных жиров, которые содержатся в орехах, авокадо и жирной рыбе.

Люди, которые долго придерживались низкоуглеводной диеты, имели более высокий риск смертности.