Дэвид Бэкхем рассказал, что не спит сутками из-за психического расстройства

У бывшего футболиста и мужа Виктории Бэкхем обсессивно-компульсивное расстройство – состояние, при котором люди зацикливаются на мыслях и не контролирую свое поведение.

47-летний Бэкхем рассказывает, что тратит ночи на уборку после того, как его семья ложится спать.

Он также говорит о своей жизни в восточном Лондоне среди рабочего класса, о том, как стал одним из самых знаменитых спортсменов в мире.

В сериале будут показаны фото. Которые ранее никогда не демонстрировались, интервью с самим Дэвидом, его семьей и друзьями.