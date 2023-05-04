Садоводы назвали три главные обработки винограда весной

Первый этап – опрыскивание раствором медного купороса 3% по голой лозе со спящими почками.
Для приготовления раствора нужно растворить 300 г медного купороса на 10 л воды. Такая обработка поможет от болезней.
После пробуждении почек начинается второй этап: опрыскивании препаратами с медью, например, Хорусом или ХОМом.
Третья обработка потребуется, когда появится 4-5 лист. Для этой цели подойдет препарат Ордан, в него можно добавить Медею.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__