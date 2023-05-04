Новые сельскохозяйственные вредители угрожают Европе из-за изменения климата

Помидоры и перец покрываются светлыми пятнами, яблоки и груши — темными пятнами, огурцы выворачивает, иногда особенно сильно.

«Как свиные хвосты», — говорит Кристин Дикхофф, которая возглавляет отдел биологической защиты растений в Аугустенбергском центре сельскохозяйственных технологий (LTZ) в Карлсруэ и занимается последствиями поражения фруктов и овощей зелеными рисовыми жуками.

Малина будет несъедобной: «На вкус как жук».

Завезенный несколько десятилетий назад из Восточной Африки, зеленый рисовый жук быстро распространяется в Германии с середины 2010-х годов — в том числе, из-за изменения климата.

Мраморный вонючий клоп, который прибыл из Китая и поражает широкий спектр фруктов, овощей и пахотных растений-хозяев, таких как спаржа, кукуруза и картофель, стал появляться все чаще.

Для фермеров это означает экономический ущерб — будь то из-за неурожая или из-за невозможности продажи продукции.

В таких странах, как Италия, общий ущерб недавно оценивался в несколько сотен миллионов евро в год.

Поэтому неудивительно, что Ассоциация немецких фермеров начеку: «Мы полагаем, что в будущем нагрузка от вредителей и болезней значительно возрастет», — говорит генеральный секретарь Бернхард Крускен Кристин Дикхофф.

Изменение климата и, прежде всего, погода сыграли важную роль, объясняет Сандра Кренгель-Хорни из Института Юлиуса Кюна (JKI), Федерального научно-исследовательского института культурных растений.

«В более теплых условиях многие патогены могут формировать больше поколений и раньше мигрировать», отмечает она.

Даже взрослые тли, например, могут впадать в спячку в мягкие зимы и быстрее колонизировать поголовье в следующем году и, возможно, передавать вирусные заболевания.

Могут появиться новые виды, а их распространение может также сместиться дальше на север.

Это имеет последствия, как подчеркивает Дикхофф из LTZ.

Фермеры полагались на модели прогнозирования. Но их придется пересмотреть.

«Мы обнаруживаем, что больше не знаем вредителей, которых на самом деле хорошо знаем», отмечает эксперт.

Тем временем в Германии существует порода кукурузного мотылька, дающая два поколения в год.

Доля вредных видов находится в более низком процентном диапазоне, говорит Олаф Циммерманн, который отвечает за биологию вредителей в LTZ.

«Мы настороже со многими видами, но не знаем, чего ждать дальше», сетует ученый.

Учитывая ресурсы, эксперты фактически могли работать только против наиболее важных вредителей.

Помимо одного-двух видов цикад из Средиземноморья, в настоящее время его особенно интересует японский жук.

На данный момент это самая популярная новинка, считает Циммерманн.

Первые экземпляры уже обнаружены на юго-западе и на границе со Швейцарией.