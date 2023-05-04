США впервые одобрили вакцину от бронхиолита для взрослых

Разрешение на вакцину Arexvy производства британского фармацевтического гиганта GSK «является значительным успехом с точки зрения общественного здравоохранения в предотвращении заболевания, которое может быть смертельным», — говорится в пресс-релизе Питера Маркса, официального представителя Американского агентства по лекарственным препаратам ( FDA).

RSV является очень распространенным и очень заразным вирусом, наиболее известным тем, что вызывает бронхиолит (инфекцию бронхов) у малышей.

Но он также поражает взрослых и может быть опасен для пожилых людей, когда он перерождается в респираторную инфекцию (бронхиолит или пневмонию).

По данным органов здравоохранения США, этот вирус вызывает смерть от 6 000 до 10 000 человек в возрасте 65 лет и старше в Соединенных Штатах.