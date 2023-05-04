Прилучный и Брутян выбрали для новорожденного необычное имя

У Павла Прилучного и Зепюр Брутян родился сын. Радостное событие произошло 28 апреля, а об имени, избранном для младенца, стало известно только в настоящее время.

Счастливый муж отец встретил жену с наследником после выписки, празднично украсив комнату, приготовленную для новорожденного. Воздушные шары, цветы, а на стене - надпись, где указано имя малыша - Микаэль.

Имя - еврейское, а значение его такое: "подобен богу". Фанатам пары их выбор пришелся по душе. Подписчики отметили, что без креатива тут не обошлось.

Напомним, что наследник стал для Прилучного третьим ребенком. У него уже есть сын Тимофей и дочь Мия от брака с Агатой Муцениеце.

Для Брутян Микаэль - первенец.