По словам посла, комментарии официальных лиц в США по поводу атаки на Кремль полны цинизма и удивляют своей абсурдностью.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в официальном комментарии по теме, что США не поощряют такие действия Украины.

«Здесь не нашли возможным признать очевидное — спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации», — подчеркнул Антонов.

Напомним, что в ночь на среду два БПЛА произвели попытку атаковать Кремль, но были уничтожены средствами ПРО.