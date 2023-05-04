Посол Антонов резко отреагировал на заявления Вашингтона об атаке на Кремль

09:47 2023-05-04

Посол в США Антонов заявил, что Москва ответит на коварную атаку Киева, в тот момент, когда посчитает это необходимым.

По словам посла, комментарии официальных лиц в США по поводу атаки на Кремль полны цинизма и удивляют своей абсурдностью.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в официальном комментарии по теме, что США не поощряют такие действия Украины.

«Здесь не нашли возможным признать очевидное — спланированную режимом Зеленского террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации», — подчеркнул Антонов.

Напомним, что в ночь на среду два БПЛА произвели попытку атаковать Кремль, но были уничтожены средствами ПРО.