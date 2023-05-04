По методу Соболева: в секрет такого способа повышения урожайности малины

В чем суть выращивания малины по методу Соболева? В двойной обрезке.

Во время первой (в конце мая-начале июня) у молодых побегов этого года секатором срезают макушки тогда, когда лоза будет от 50 до 100 см ростом. Осенью она будет представлять из себя центральный стебель, в котором по 3-5 боковых веточек. То есть внешне - напоминать небольшое деревце.

Вторую обрезку надо провести следующей весной - когда перезимовавшая малина полностью распустится. У прошлогодних стеблей при этом надо на 5-15 см укоратить верхушки центральных и боковых побегов.

Такой куст за время вегетации выбросит большее количество цветоносов, нежели тот, что не прошел обрезку. И в конечном результате - даст шикарнейший урожай. Более того, продлится и срок плодоношения ягоды - вплоть до сентября.

Малину лучше сажать рядками, и побеги в каждом оставлять отдельно один от другого - на расстоянии 20–30 см. Всю остальную молодую поросль надо удалить. Грядку малины каждую весну подкормить перегноем.

Кроме того, малинник нужно пропалывать, регулярно и обильно поливать, подсыпать мульчу из торфа - для сохранения влаги.