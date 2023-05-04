Время сажать капусту: как это сделать, чтобы не допустить ошибок и рассчитывать на урожай

Начало мая в средних широтах - период, когда можно высаживать рассаду капусты. Может, кому-то покажется, что еще немного рановато, но есть лайфхаки, которые помогут защитить сеянцы от возможных холодов и улучшить созревание культуры.

О том, что рассада готова к переезду на грядку открытого грунта, говорит наличие на нем 3-4 настоящих листиков.

Что касается почвы, то достаточно, чтобы она прогрелась до плюс 5-7 градусов на глубину 5-10 см. При более низком гадусе корни могут перестать развиваться и даже загнить.

Нужно знать, что капуста любит полутень. Ей очень не нравятся кислые почвы - в идеале грунт должен быть нейтральным, богатый калием. Сажать рассаду надо из расчета 3-5 растений на 1 кв. м. То есть, в среднем на расстоянии 50 см.

После высадки в открытый грунт необходимо накрыть сеянцы пластиковыми стаканчиками либо бутылками без дна. Такая мера позволит сохранить в земле влагу, и сеянцы лучше приживутся.