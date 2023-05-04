Microsoft сделала публичной свою поисковую систему Bing с искусственным интеллектом

12:08 2023-05-04

Microsoft, главный инвестор OpenAI, добавила в Bing новейшую языковую модель калифорнийского стартапа GPT-4, онлайн-поиск формализуется в диалоге с чат-ботом.

Через три месяца после интеграции генеративного искусственного интеллекта в свою поисковую систему Bing Microsoft в четверг закрыла список ожидания для тестирования чат-бота, несмотря на опасения по поводу быстрого развертывания технологии.

«Bing превысил 100 миллионов активных пользователей в день, а количество установок мобильного приложения увеличилось в четыре раза с момента запуска», — сказал Юсуф Мехди, вице-президент американского компьютерного гиганта.

«В результате рыночная доля Bing и нашего браузера Edge растет восьмой квартал подряд», — добавил он.

Тем самым Microsoft решил отомстить Google после многих лет доминирования над одноименной поисковой системой, браузером Chrome, а также инновациями в области искусственного интеллекта.

Этой зимой две компании начали лихорадочную гонку за генеративным ИИ, поскольку OpenAI выпустила ChatGPT, интерфейс, способный создавать все виды текста по простому запросу на естественном языке.

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