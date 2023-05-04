В Киеве и Одессе ночью 4 мая произошло несколько взрывов

В столице Украины и Одессе в ночь на 4 мая прогремела целая серия взрывов, о чем информируют украинские издания.

По сведениям "Страна.ua", в главном городе украинского государства после взрыва работает система противовоздушной обороны. Издание "Думская" сообщает, что и в Одессе работает система ПВО после взрывов.

Министерство цифровой трансформации страны заявило, что воздушная тревога объявлена в Черкасской, Николаевской и Одесской областях.

Чуть раньше сообщалось, что воздушная тревога в ночь на 4 мая в Киеве длилась в течение 3,5 часа.