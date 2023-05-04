Траурная церемония прощания с Вячеславом Зайцевым в Щелково началась

Траурная церемония прощания со знаменитым российским модельером Вячеславом Зайцевым началась в подмосковном городе Щелково, где он провел 30 лет
Проводить кутюрье в последний путь собрались родные и близкие люди, коллеги и почитатели его таланта.
Прощание с экспертом в сфере моды проходит в открытом режиме. В настоящее время идет Гражданская панихида в Соборе Троицы Живоначальной.
Похоронят Зайцева на Жегаловском кладбище в Подмосковье.
Скончался дизайнер одежды 30 апреля в возрасте 85 лет. Жедудочно-кишечное кровотечение, открывшееся у знаменитости, привело к летальному исходу. К сожалению, экстренная госпитализация из его дома-студии в Щелково не помогла свершиться чуду.
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