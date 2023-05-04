McDonald's обвиняют в нелегальном использовании детского труда

Министерство сообщило, что в одном случае в Луисвилле, штат Кентукки, двое детей были в возрасте 10 лет. Он оштрафовал трех операторов на общую сумму около 212 000 долларов.

Оператор филиала McDonald's в Луисвилле, предприниматель Шон Бауэр, сообщил CBS News во вторник, что двое десятилетних детей навестили своих родителей, когда они работали ночью.

Их присутствие в здании ресторана не было согласовано с руководством филиала и любую работу, которую они могли бы сделать, они бы сделали по указанию своих родителей.

По данным Министерства труда, эти двое не получали зарплату и иногда работали до 2 часов ночи.

Один из двух детей управлялся с фритюрницей, что запрещено для сотрудников моложе 16 лет.