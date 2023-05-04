Учёные из Цюриха распознали речь шимпанзе

Считается, что основная особенность человеческого языка — способность соединять слова в предложения, развилась миллионы лет назад.

«Шимпанзе издают крики «ху», когда они удивлены, и рев «ваа», когда им нужна помощь во время охоты», — рассказал ведущий автор исследования Маэль Леру из Цюрихского университета.

«Наши наблюдения показывают, что животные объединяют несколько криков, когда сталкиваются с угрозой и хотят нанять других членов группы, чтобы защитить себя», - отметил эксперт.

До сих пор было известно, что шимпанзе и другие человекообразные обезьяны издают разные звуки, пишет команда в журнале Nature Communications.

Однако до сих пор не было систематического исследования, в котором была бы доказана важность этих комбинаций.