Дачный эксперт посоветовал огородные культуры, которые нужно сажать в тень

Грамотно распределяя огородные грядки, выделите светлые участки растениям, которые без солнца погибнут. Затененные же уголки хорошо подойдут для некоторых полезных овощных культуры.

Ревень

К сожаленью, не самое популярное у огородников растение. Его зря недооценивают. Из черешков ревеня варят вкусное варенье и компот, молодые листья отлично подойдут для салатов и голубцов, переросшие можно отправить в компост, использовать как мульчу или удобрение. В листьях ревеня много щавелевой кислоты, она стимулирует рост растительных культур.

Хрен

Он бы, конечно, тоже не отказался от солнышка, но и в тени не пропадет, только развиваться будет чуть менее активно и урожай даст не слишком обильный. Но вряд ли кому-то нужно выращивать хрен в огромных количествах, скромного урожая будет вполне достаточно. Пристроить хрен на участке можно на северной стороне дома или забора.

Щавель

Этому растению пребывание в тени пойдет на пользу. Без солнца созревание листиков задерживается, они не будут перерастать и быстро стареть, будете постоянно собирать молоденький, сочный, свежий щавель. В молодых листьях меньше щавелевой кислоты, от этого они полезнее для употребления в пищу.

Шнитт-лук

Для теневых посадок отлично подходят многолетние виды лука. Например, шнитт-лук, в тени хорошо растет и радует урожаем. О чень полезная овощная культура.

Листовой салат

Он и на солнышке любит расти, и был бы не против, но в тени тоже чувствует себя вполне комфортно, на урожае такая посадка плохо не отражается. Поэтому, если с солнечными местами у вас на огороде проблема, то листовой салат лучше сажайте в тени, а "люксовые" места под солнцем отдайте более светолюбивым культурам.