Российского модельера Зайцева похоронили в подмосковном городе Щёлково

Обряд отпевания Зайцева прошёл в Соборе Троицы Живоначальной.

Обозреватели Shot отметили, что проститься с великим кутюрье приехали близкие и друзья — сын Егор, внучка Маруся, Сергей Зверев, Надежда Бабкина, Татьяна Михалкова, Бедрос Киркоров, режиссёр Авангард Леонтьев, дизайнер Игорь Гуляев.

Напомним, советский и российский художник-модельер Вячеслав Зайцев умер в воскресенье, 30 апреля.

Слава Зайцев был не только символом советской и русской моды, но и заслужил мировое признание и имя – «Красный Диор».