Чтобы рассада не вытянулась: чем нужно полить для этого сеянцы огурцов

После появления всходов нужно уделить рассаде огурцов максимум внимания. Природой предусмотрено: если в течение двух первых суток сеянцу хватает света, в нем будут запущены процессы внутриклеточной биохимии. Если мало - сеянец начнет быстро вытягиваться к свету, и ножка станет длинной.

По большому счету, до появления всходов посадки лучше держать под лампами освещения круглые сутки.

К моменту появления всходов корневая система практически не развита. И для её развития необходим приток кислорода. Чтобы его обеспечить, нужно деревянной шпажкой проколоть грунт до самого дна стаканчика в нескольких местах.

Также нужно обеспечить растению в самые первые дни подкормку, которая активирует процесс наращивания корневой массы. Даже в условиях недостаточного количества солнечных лучей подкормка сдержит рост тоненького стебелька, а силы направит на процесс образования корневой системы.

Что это за подкормка? Для ее приготовления надо 5 гр. янтарной кислоты (перед этим измельчить в порошок), 5 гр. гумата калия (в виде порошка) растворить в 1 л воды.

Это так называемый маточный раствор. При использовании развести с водой снова из расчета 50 мл маточного раствора на 1 л воды. Этим раствором и поливать всходы растения каждые 3 дня - до момента образования первого настоящего листа.

Если объем маточного раствора получился большим, переживать не стоит. Им можно подкармливать рассаду томатов и перцев - особенно если она перерастает.

Это удобрение сдержит рост вегетативной массы и бутонизации. Корневая система, напротив, - будет укрепляться, и это поможет растениям лучше адаптироваться при пересадке в открытом грунте.